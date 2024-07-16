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De Beers смягчила для своих клиентов требования к закупкам

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers смягчила требования к своим долгосрочным клиентам на фоне негативной рыночной ситуации, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на полученный клиентами документ.

Сайтхолдерам в ходе июльской торговой сессии будет разрешено отказаться от половины своей аллокации в сегменте алмазов среднего и высшего качества весом до 0,75 карата, говорится в этом документе. Отказ не повлияет на будущее распределение сырья De Beers. Также послабления коснутся клиентов, занимающихся обработкой алмазов в рамках африканской системы бенефикации. Кроме того, сайтхолдеры смогут продать De Beers обратно до 30% алмазов определенных категорий по весу без воздействия на свои будущие аллокации.

Представитель De Beers не комментирует эту информацию.

Ожидается, что более высокая степень гибкости не только стабилизирует цены, но и создаст условия для повышения прибыльности. Благодаря возможности оставить себе наиболее прибыльные камни и вернуть остальные, клиенты могут рассчитывать на более оптимистичную ситуацию на рынке. В любом случае, июльский сайт De Beers будет характеризоваться сниженным уровнем продаж, отмечают источники Rapaport.

Сейчас на рынке сохраняются низкие цены на бриллианты, что вызвано избыточными запасами участников рынка, особенно в Индии.

De Beers Индия
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