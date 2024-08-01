Anglo American прекратит публикацию результатов сайтов De Beers

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Anglo American отойдет от практики публикации результатов торговых сессий (сайтов) De Beers, но вместо этого будет предоставлять данные о продажах ежеквартально, сообщает агентство Rapaport с ссылкой на представителя De Beers.

Вместо данных о выручке каждого из 10 сайтов De Beers в году, раскрываться будет средневзвешенная цена продаж и индекс цен на алмазное сырье поквартально. Раньше эти данные публиковались только в полугодовой и годовой отчетности De Beers.

Хотя средняя цена продажи может варьировать в зависимости от ассортимента, индекс является лучшим индикатором фактических цен De Beers, поясняет Rapaport. Он измеряет сопоставимые цены на алмазное сырье De Beers как среднее значение для сайтов, проходящих в течение определенного периода. Для квартального индекса показатель рассчитывается на основе текущего года. То есть индекс за третий квартал, например, представляет собой среднее значение цен за первые девять месяцев этого года. Все цифры соотносятся с данными декабря 2006 года, когда индекс был установлен на уровне 100.

В ходе пятого в этом году цикла продаж De Beers реализовала продукцию на общую сумму $315 млн, что на 31% ниже данных годичной давности ($456 млн) и на 18% ниже данных предыдущего цикла ($383 млн). Шестой сайт проходил с 22 по 26 июля.

Индекс цен на алмазное сырье De Beers, согласно опубликованным Anglo данным, в первом квартале 2024 года был на 17% ниже уровня прошлого года, что отражает снижение цен на январском цикле продаж. Во втором квартале индекс не изменился значительно.

Российская "АЛРОСА", включенная в SDN list весной 2022 года, с тех пор не публикует данные о продажах.