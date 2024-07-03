Кимберлийский процесс отметил сокращение в России добычи и экспорта алмазов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Добыча алмазов в России в 2023 году, по данным Кимберлийского процесса, снизилась на 11%, составив 37,32 млн карат, что стало наиболее значительным падением среди крупнейших добывающих стран.

Добыча "АЛРОСА" в прошлом году, как сообщала компания, составляла 34,6 млн карат. Помимо "АЛРОСА", добычу в России ведет "АГД Даймондс", разрабатывающая месторождения имени Гриба в Архангельской области. Оба алмазодобытчика находятся под санкциями США и Великобритании, а с января 2024 года страны G7 ввели прямой запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов от 1 карата.

Экспорт алмазов из России в прошлом году составил 32,42 млн карат, что на 12% ниже уровня 2022 года (36,73 млн карат), при этом средняя цена поднялась на 8%, до $113,8 за карат. Суммарно экспорт в 2023 году оценивается в $3,68 млрд, что на 5% ниже данных предыдущего года.

Мировая добыча алмазов в прошлом году снизилась на 8% г/г, составив 111,52 млн карат.

В Ботсване и Анголе добыча в прошлом году увеличилась - до 25,1 млн карат и 9,75 млн карат (на 2% и 11% соответственно). В Канаде добыча упала на 2%, до 16 млн карат; в ДР Конго - на 23%, до 8,35 млн карат.

Импорт алмазов в Индию, отражающий состояние мирового рынка, в 2023 году снизился на 11%, до 127,75 млн карат. В денежном выражении импорт оценивается в $14,7 млрд, что на 12% ниже уровня 2022 года. В прошлом году на фоне сокращения спроса на бриллианты Индия вводила эмбарго на ввоз алмазного сырья, которое действовало с 15 октября до 15 декабря.

Сокращение добычи было реакцией алмазодобытчиков на падение спроса со стороны огранщиков. Восстановление рынка в этом году затягивается, свежим свидетельством чего являются слабые результаты продаж De Beers и сокращение производственных прогнозом De Beers и Petra Diamonds.