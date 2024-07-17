Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется около $83,6 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются на торгах в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти, обнародованные накануне, показывают сокращение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 4,44 млн баррелей.

Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики в среду, в 17:30 по московскому времени.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $83,63 за баррель, что на $0,1 (0,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,12 (1,3%), до $83,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,1 (0,12%), до $80,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,15 (1,4%), до $80,76 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения снижения спроса на энергоносители в Китае в условиях замедления экономического роста в этой стране, отмечает Market Watch.

Глобальные инвестбанки ухудшают прогнозы для экономики КНР на 2024 год после публикации данных за второй квартал, показавших сокращение темпов повышения ВВП страны в апреле-июне до минимальных с первого квартала 2023 года 4,7% в годовом выражении.