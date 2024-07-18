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Brent подорожала до $85,45 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Такой длительный период снижения последний раз был отмечен в сентябре прошлого года. При этом падение резервов нефти превзошло ожидания рынка.

Кроме того, сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и, соответственно, приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.\

К 8:05 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (на 0,4%), до $85,45. В среду Brent подорожала на $1,35 (на 1,6%) - до $85,08 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,57 (на 0,7%) - до $83,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,09 (на 2,6%) до $82,85 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей Резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 0,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 0,54 млн баррелей и уменьшения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 0,7 млн баррелей и 0,59 млн баррелей.

Brent WTI США ФРС Минэнерго
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