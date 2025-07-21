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РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза
Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В странах Евросоюза с 20 июля наблюдаются временные ограничения на проведение операций по картам UnionPay Россельхозбанка (РСХБ), сообщили "Интерфаксу" в службе поддержки банка.

Ограничения действуют в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, уточнили в поддержке.

Сейчас карты работают в Азербайджане, Бангладеш, Вьетнаме, Египте, Индонезии, Катаре, Китае, Мальдивах, Малайзии, Сербии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сингапуре, Таиланде, Турции, Узбекистане, Филиппинах, Шри-Ланке, Южной Корее и многих других странах, сообщили в РСХБ.

UnionPay - одна из крупнейших платежных систем в Китае. Карты UnionPay позволяют оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира, говорится на сайте платежной системы.

Ранее эмиссией карт UnionPay в России занималось более 10 кредитных организаций. После попадания большинства из них под санкции США осталось только два банка, которые сейчас продолжают выпуск карт - РСХБ и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).

Банк был включен в санкционный список ЕС в июне 2022 года. РСХБ также находится под санкциями США и Великобритании.

ЕС 19 июля опубликовал список из 22 банков, подпавших под ограничения в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. РСХБ среди них не указан.

РСХБ по итогам первого квартала 2025 года занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

UnionPay Евросоюз Россельхозбанк РСХБ
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