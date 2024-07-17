Президент ФРБ Нью-Йорка назвал воодушевляющими данные об инфляции в США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Данные о динамике потребительских цен в США за последние несколько месяцев были воодушевляющими, заявил The Wall Street Journal президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Это приближает нас к дезинфляционному тренду, которого мы ждем, - сказал он. - Все это позитивные сигналы. Хотелось бы увидеть больше данных, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к нашему целевому показателю в 2%".

Рост потребительских цен в США в июне замедлился до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае.

Несколько руководителей Федрезерва ранее дали понять, что американский ЦБ близок к смягчению денежно-кредитной политики, однако не обозначали возможные сроки снижения ставки.

"Мы наблюдали несколько хороших месяцев в плане инфляции. Мы также наблюдали не слишком хорошие месяцы. Поэтому я определенно хочу видеть, что статистика продолжает показывать наше движение к цели, чтобы быть уверенным в этом", - сказал Уильямс.

Следующее заседание ФРС пройдет 30-31 июля.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл 15 июля заявил, что у руководства ФРС растет уверенность в том, что инфляция в Штатах движется к целевому уровню в 2%. Он также отметил, что регулятор не станет ждать, пока инфляция замедлится до 2%, чтобы принять решение о снижении ключевой ставки.

Участники рынка практически полностью уверены, что ФРС начнет опускать ставку в сентябре, после чего ждут еще двух снижений до конца этого года.