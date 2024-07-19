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Глава ФРБ Сан-Франциско считает, что ФРС еще не пора снижать ставку

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Недавние данные об инфляции в Соединенных Штатах были "очень хорошими", однако Федрезерв пока не достиг своей цели по обеспечению ценовой стабильности, заявила на мероприятии в Далласе глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Время еще не настало, - сказала она. - Прямо сейчас ценовой стабильности нет, и нам нужно быть уверенными в том, что мы устойчиво движемся к достижению этой цели".

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что Федрезерву может вскоре потребоваться снизить стоимость заимствований, чтобы избежать существенного ухудшения ситуации на рынке труда.

ФРС еще не закончила бороться с высокой инфляцией, однако данные о потребительских ценах улучшаются несколько недель подряд, сказал Гулсби. При этом рынок труда "явно вызывает опасения", добавил он.

Темпы роста потребительских цен в США в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае. Тем временем уровень безработицы составляет 4,1%, тогда как в начале 2023 года показатель находился на уровне 3,4%.

Дейли в этом году является голосующим членом в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), Гулсби получит право голоса в 2025 году.

США ФРБ Сан-Франциско ФРС Остан Гулсби Мэри Дейли ФРБ Чикаго
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