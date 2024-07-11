Инфляция в США в июне замедлилась до 3%, минимума за год

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на минимальные за год 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 3,3% в мае. Снижение наблюдается третий месяц подряд.

Аналитики в среднем оценивали июньскую инфляцию на уровне 3,1%, по данным Bloomberg и Trading Economics.

Рост стоимости продуктов питания в прошлом месяце ускорился до 2,2% с 2,1% в мае.

Новые автомобили подешевели на 0,9% (-0,8% в мае), подержанные - на 10,1% (-9,3%).

Темпы роста цен на транспортные услуги снизились до 9,4% с 10,5%, энергоносители - до 1% с 3,1%, в том числе бензин подешевел на 2,5% (+2,2% в мае).

Одежда подорожала на 0,8%, как и месяцем ранее.

Потребительские цены в июне впервые с мая 2020 года уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,1%. Эксперты в среднем ожидали их увеличения на 0,1%, отмечает Trading Economics. В мае они не изменились.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне выросли на минимальные с февраля 2021 года 0,1% в помесячном и на минимальные с апреля того же года 3,3% в годовом выражении. В мае рост составлял 0,2% и 3,4% соответственно, и аналитики ожидали сохранения этих темпов.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.