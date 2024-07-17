"Технониколь" продала активы в Балтии французской Soprema

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Корпорация "Технониколь" продала французскому производителю кровельных материалов Soprema активы в Балтии - производителя модифицированной битумной черепицы и гидроизоляционных мембран Mida LT, в состав которого входят завод в Литве и представительства в Латвии и Эстонии.

Сделка, стоимость которой не разглашается, состоялась в конце июня, сообщила Mida LT в среду.

"Mida LT полностью разорвала все связи со своим предыдущим владельцем - российским холдингом "Технониколь", известным на рынках Европы и Балтии как TN International. Mida LT начинает новый этап роста бизнеса в Европе", - говорится в сообщении.

Mida LT принадлежала "Технониколи" с 2001 года. Литовская компания утверждает, что после начала конфликта на Украине убрала из своего ассортимента продукцию российского и белорусского производства.

Согласно отчетам, представленным Mida LT в Центр реестров, доходы компании в прошлом году снизились на 17% по сравнению с 2022 годом и составили 38,24 млн евро, чистая прибыль - в 9,2 раза, до 387,8 тыс. евро.

"Технониколь" создана в 1992 году, производит и поставляет кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Согласно данным на сайте корпорации, в ее структуру входят более 70 производственных площадок.