"Технониколь" закрыла сделки по продаже своих европейских активов французской Soprema

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "Технониколь" вышла из европейского бизнеса, полностью закрыв сделки по продаже заводов Imper, TN Italy в Италии и завода Mida LT в Литве, говорится в сообщении компании.

Новым владельцем предприятий стал европейский производитель кровельных материалов Soprema. Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что "Технониколь" продала Soprema активы в Балтии - производителя модифицированной битумной черепицы и гидроизоляционных мембран Mida LT, в состав которого входят завод в Литве и представительства в Латвии и Эстонии.

"В настоящее время мы видим для себя больше возможностей и перспектив развития за пределами Евросоюза. В условиях текущих ограничений и давления на российский бизнес деятельность в Европе приобретает высокорискованный характер. Вероятность изъятия активов очень высока, более того, такой прецедент произошел в Польше. Мы не только лишились предприятия, но и возможности защищать свои интересы на территории Евросоюза. Сложившиеся обстоятельства вынудили нас завершить сделку по продаже в рекордно короткие сроки - 5 недель. В ближайшее время мы сконцентрируемся на развитии внутри страны, а также направим фокус на страны ЕвраЗЭС, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Эти направления имеют большие перспективы: здесь развивается строительство, растет спрос на энергоэффективные решения", - приводятся в сообщении слова совладельца и управляющего партнера "Технониколь" Сергея Колесникова.

Совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков отметил, что "эта сделка вынужденная".

"Но нас устраивает стоимость продажи активов. Теперь мы перестанем распылять свои усилия и сконцентрируемся на более выгодных для нас направлениях - проектах внутри России. В целом, наш 20-тилетний поход в Европу могу назвать неудачным. При этом мы многому научились", - сказал Рыбаков.

Mida LT - первый зарубежный завод компании "Технониколь", который вошел состав корпорации в 2001 году. Завод мощностью порядка 4,7 млн кв. м готовой продукции в год производил рулонные битумные материалы для гидроизоляции разных конструкций - от фундамента до кровли, а также гибкую битумную черепицу. Продукция предприятия поставлялась не только в страны Европы, но и в государства с более жарким климатом, например, в Индию.

Группа Imper, в состав которой входят две производственные площадки, приобретена "Технониколь" в 2014 году. Завод Imper Italia занимался производством битумно-полимерных рулонных материалов, ориентированных на страны как с жарким, так и с холодным климатом. Предприятие Евродуе (Eurodue) выпускало полимерные мембраны. Продукция Imper поставлялась в страны Центральной Европы и Юго-восточной Азии.

TN Italia (завод Italiana Membrana) вошел в состав "Технониколь" в 2013 году. Завод выпускал полимерные мембраны. Порядка 65% продукции предприятия было ориентировано на рынок Италии, около 35% выпускаемого объема отправлялось на экспорт в более чем 50 стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Технониколь" создана в 1992 году, производит и поставляет кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Согласно данным на сайте корпорации, в ее структуру входят более 70 производственных площадок.