Глава "Газпрома" Миллер провел первую встречу с новым министром нефти Ирана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Делегация ПАО "Газпром" во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером посетила Иран, сообщила российская компания.

"В рамках визита в Тегеране была проведена рабочая встреча Миллера и министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада. На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в газовой сфере", - отмечается в сообщении.

Летом в Иране прошли выборы президента после того как в авиакатастрофе погиб глава государства Ибрагим Раиси. Новым президентом избран Масуд Пезешкиан, в августе он сформировал новый состав правительства.

В июне 2024 года в ходе визита Миллера в Иран был подписан стратегический меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации поставок российского природного газа в Иран. По данным иранской стороны, речь может идти о поставках около 100 млрд куб. м в год (300 млн куб. м в сутки) для нужд внутреннего потребления и реэкспорта в соседние страны.

В Иране работает представительство ПАО "Газпром".