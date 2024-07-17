ВТБ хочет за долги забрать помещения у компании-владельца площадей в Four Seasons

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск об обращении взыскания на нежилые помещения компании "Форси", собственника площадей в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel (бывшая гостиница "Москва"), свидетельствуют материалы в картотеке арбитражных дел.

Также ВТБ хочет покрыть кредитные требования к компании из выручки от продажи заложенного имущества, следует из определения суда.

Суд пока оставил заявление без движения, так как банк недоплатил госпошлину по иску.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу ВТБ.

ООО "Форси" принадлежит часть здания по адресу Охотный ряд, дом 2, функционирующего как отель класса люкс Four Seasons Hotel Moscow, говорится в отчетности компании. Ее конечным собственником указана кипрская компания Demovito Ltd.

В отчетности ООО "Форси" компания названа поручителем по кредиту на $300 млн, выданному ВТБ в 2015 году кипрской Vesp Establishment Ltd (является связанной с "Форси" стороной). По договору поручительства предметом залога являются помещения площадью 36,8 тыс. квадратных метров по адресу Охотный ряд, дом 2. Балансовая стоимость объекта залога на конец 2023 года оценивалась в 9,88 млрд рублей.

В апреле РБК сообщал, что Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля, бенефициаром которой считается бывший совладелец банка "Югра" Алексей Хотин. Помещения в составе этого объекта по адресу: Охотный Ряд, 2, были арестованы 3 апреля, говорилось в выписке ЕГРН. Ограничения затронули и часть площадей отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд рублей банка "Югра".

Альфа-банк в конце октября 2022 года подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Хотина банкротом. Ходатайство о вступлении в дело также подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое просит ввести в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества и включить в его реестр кредиторов задолженность в размере более 180 млрд рублей.