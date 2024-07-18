Перекосы на топливном рынке, или как Аи-95 переживает бум потребления. Обзор

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Топливный рынок ни месяца не проводит без потрясений: то риск нехватки нефтепродуктов провоцирует временный запрет на экспорт, то переизбыток товара вынуждает опять же временно разрешить вывоз за пределы страны. Ключевой индикатор топливного рынка - биржевые цены на нефтепродукты, а их траектория в последнее время как график температуры у хронически больного: либо непрерывно вверх, либо резко вниз. В обоих случаях требуется оперативное вмешательство регуляторов.

К середине июля обострилась проблема с ростом биржевых цен на Аи-95 - в сезон высокого потребления 2024 года они безостановочно растут уже более месяца. По итогам торгов 17 июля рост цен на Аи-95 на бирже составил почти 38% к началу июня, а сначала года уже превысил 60%. При этом спред между Аи-95 и Аи-92 на бирже превысил 15 тыс. рублей, что противоестественно для бензинного сегмента и тоже является признаком нездоровой ситуации. Спрос на 95-й бензин в июле-августе будет увеличиваться, поскольку отпускной период в России выйдет на пик.

Ведомства пока уповают на запрет экспорта бензинов, так хорошо зарекомендовавший себя в прошлые ценовые кризисы. Однако, собеседники "Интерфакса" в топливной сфере высказывают мнения, что предложение 95-го бензина на российском рынке последние годы всерьез не успевает за растущим спросом - и в этом корень бензиновой проблемы. О том, как в России увеличивается потребление Аи-95 и при чем здесь топливные присадки - в обзоре "Интерфакса".

Под новый парк автомобилей

Растущий спрос на 95-й бензин - это тенденция последних двух десятилетий, отражающая неуклонное технологическое развитие в мировом автомобилестроении. Машины меняются, обновляются, в них применяется все более производительный, экономичный и экологичный двигатель. В разных странах ужесточаются нормы государственного регулирования. Раньше такая тенденция приходила в Россию из Европы, сейчас импорт автотранспорта все больше идет из Китая, но и там растут требования к автодвигателям.

Кроме того, есть определенная группа отечественных потребителей, которые, особо не погружаясь в руководства по эксплуатации автомобилей, заливают в баки Аи-95, хотя значительная часть техники все же разрабатывается под более дешевый Аи-92. Действует стереотип: если покупаешь новую машину, значит, она современная, то есть изначально рассчитана на 95-й бензин. В значительной степени Аи-95 популярен в крупнейших городах, где парк автомобилей интенсивно обновляется, тогда как для регионов в приоритете остается Аи-92.

Эксперт консультационной компании "ИнфоТЭК-консалт" Дмитрий Забелин поддерживает мнение, что росту спроса на Аи-95 способствует приход на российский рынок китайских автомобилей. Большинство из них рассчитаны на потребление Аи-92, однако, не вполне доверяя их надежности, владельцы стараются заправлять автомобили высокооктановым топливом в надежде, что это продлит срок службы двигателя.

"Доля Аи-95 в суммарном производстве автобензинов в РФ растет от года к году. За период 2021-2023 гг. выпуск Аи-95 вырос вдвое большими темпами, чем его потребление в РФ. Объемы производства полностью покрывают внутренний спрос на продукт, а излишки направляются на экспорт", - говорит Забелин.

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Пролеум" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Андрей Дьяченко отмечает, что если брать за отправную точку 2009-2010 годы, то к настоящему моменту прирост потребления внутреннего рынка по бензинам составляет 60-65%. Однако с 2020 года особого прироста не наблюдается.

В производстве бензинов Дьяченко оценивает распределение между 92-м и 95-м как примерно 55% на 45%. "Может быть, 54% на 46%. В этих цифрах пропорция держится стабильно на протяжении последних лет. В этом году можно ожидать рост выпуска бензинов на уровне 5%. Причем это бензин, который поступит на внутренний рынок. То есть в 2024 году примерно на 5% больше бензина должно поступить на внутренний рынок", - говорит он.

Растут и спрос, и продажи, и производство

Глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша отмечает, что в среднем по России 95-го бензина в настоящее время продается немного больше 50%. Однако в регионах, где в основном располагаются автозаправки РТС, Аи-95 составляет уже 60% продаж, доля Аи-92 снизилась до 40%.

"Если оценивать биржевые показатели, то продажи Аи-92 составляют 55%, Аи-95, соответственно, 45%. Можно предположить, что примерно такое же соотношение имеется и при производстве этих марок. Таким образом, возникает явная диспропорция в структуре производства и потребления бензинов, когда выпуск 95-го по объемам не покрывает растущий спрос на него. Из-за этого серьезная разница в цене бензинов на бирже: стоимость 95-го сейчас на 13-14 тыс. рублей за тонну выше 92-го. Это абсолютно ненормально", - убежден Аркуша.

Он вспоминает, что еще недавно пропорция биржевых продаж бензинов была такой - 60% у Аи-92 и 40% у Аи-95. В целом корзина биржевых продаж постепенно смещается в сторону 95-го бензина, но процесс идет очень медленно, в рознице продажи 95-го растут гораздо более быстрыми темпами. К настоящему моменту цена Аи-95 на заправках на 6 рублей выше Аи-92, что при заправке полного бака дает разницу в несколько сотен рублей.

Глава ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (ООО "НААНС-МЕДИА") Тамара Сафонова считает, что в целом распределение бензина по маркам в России достаточно сбалансировано. "В 2024 году наблюдается рост производства бензина с октановым числом более 95, что демонстрирует превентивную работу НПЗ по обеспечению потребностей рынка на фоне растущего спроса на этот вид топлива. Отдельный региональный дефицит на текущий момент может быть связан с проведением ремонтно-восстановительных работ на НПЗ, в частности на установках каталитического риформинга, запланированных ранее на июль 2024 года", - считает она.

И все же более ярко востребованность продукта демонстрируют именно биржевые продажи. А реализация бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет очень быстро. Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов подчёркивает, что объемы продаж АИ-95 на биржевых торгах в мае и июне 2024 года выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. Так, в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года их продано на 40,9% больше, в июне текущего года этот показатель вырос на 10,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, говорит он.

В разбивке по маркам бензина показатели следующие: АИ-92 в мае 2024 года реализовано на 57% больше к маю 2023 года, в июне - рост на 28,9%. Объем реализации АИ-95 в мае 2024 года вырос на 69,7%, а в июне - на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минэнерго "Интерфаксу" сообщили, что суммарное производство Аи-92 и Аи-95 экологического класса К5 за 10 дней июля составило 1,71 млн тонн, что соответствует аналогичному периоду 2023 года. Производство автомобильного бензина в июле ожидается в объёме 3,5 млн тонн, доля Аи-95 в общем объёме производства составит около 45%, сказали в ведомстве.

Запас прочности критически мал

Итак, растущее производство бензинов отмечают все участники рынка, эксперты и регуляторы. Но в чем же тогда первопричины постоянной нехватки Аи-95 в сезон высокого спроса? Об этом рассуждает профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, генеральный директор Центра мониторинга новых технологий (ЦМНТ) Михаил Ершов.

Если оценивать общее производство нефтепродуктов в России, то в последние годы прослеживается некое "напряжение" в бензиновом сегменте, оно обостряется в сезоны высокого спроса, и ярче всего отражается в ценах на Аи-95, говорит он.

"Хотя, в стране профицит производства бензинов по отношению к потреблению: (выпуск этого продукта составляет порядка 42-44 млн тонн в год при потреблении на уровне 37-38 млн тонн). Запас прочности критически мал - всего 5-7 млн тонн. Подобная профицитность в 14-15% является крайне ненадежной для рынка. Она дает знать о себе риском нехватки товара в сезон активного спроса, когда какие-то заводы встают на ремонты или на НПЗ случаются инциденты, либо железная дорога не успевает довозить нефтепродукты до потребителей", - подчеркивает Ершов.

Как сформировался критичный уровень профицитности по бензинам? По мнению Ершова, из-за диспропорции российской нефтепереработки, сложившейся в пользу дизельного топлива. РФ долгие годы была крупным поставщиком высококачественного ДТ в Европу: при выпуске около 80 млн тонн ДТ на внутренний рынок шла только половина, остальной дизель уходил на экспорт в европейском направлении. Поэтому в основном программа модернизации российских НПЗ, оказавшаяся довольно успешной, предполагала значительное увеличение выпуска дизельного топлива как основного экспортного товара. Акцент на бензин делался в меньшей степени, хотя постепенное наращивание выпуска этого моторного топлива тоже подразумевалось, рассказывает Ершов.

В итоге внутренний рынок топлива России пожинает плоды дизельной диспропорции, считает он. Стимулирование производства ДТ сработало, а отсутствие дополнительных мер для бензинов поставило его выпуск близко к грани баланса спроса и предложения.

"Сейчас, наверное, самое время отрегулировать меры поддержки для роста выпуска бензина. При этом важно изначально предусмотреть увеличение производства Аи-95 и других высокооктановых марок. Нужна модернизация бензиновых установок, строительство новых объектов. Внутренний рынок нефтепродуктов красноречиво взывает к тому, что пришло время обратить внимание на назревающие проблемы в бензиновом секторе", - высказывает мнение Ершов.

Высокооктановая помощь

Российские нефтеперерабатывающие заводы, несомненно, видят тенденции и увеличивают выработку 95-го бензина. Продолжается строительство установок бензиновых процессов, которые со временем улучшат ситуацию. Но в данный момент необходимы меры, способные усилить выпуск высокооктановых компонентов, сходятся во мнении отраслевые эксперты.

Речь идет, в первую очередь, о топливных компонентах, выпускаемых на НПЗ: бензин каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора, бензин каталитического крекинга, изомеризат и алкилат, прирост производства которых на 6 млн тонн ожидается к 2030 году.

Кроме того, есть топливный компонент, который производится и на НПЗ, и на нефтехимпредприятиях - это МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), являющийся основной, практически безальтернативной добавкой к бензину в России. О нехватке МТБЭ для выпуска Аи-95 сейчас говорят многие участники топливного рынка. "Складывается ситуация, что МТБЭ нужно все больше, а производить его в бОльших объемах отечественная промышленность не может. Выпуск МТБЭ в стране с 2017 по 2023 год существенно не менялся и колебался в достаточно узком диапазоне 1,2-1,4 млн тонн, а вот профицитность (доля МТБЭ ушедшего на экспорт от внутреннего производства), напротив, очень сильно просела - с 24% в 2017 году до 3% в 2023 году", - напоминает Ершов.

Он также приводит пример биоэтанола (этиловый спирт со специально подобранными характеристиками, улучшающими качество бензина), который давно стал лидером на мировых рынках топливных присадок. Рынок этого продукта на планете уже достигает 80 млн тонн. "Биоэтанол мог бы стать отличной альтернативой МТБЭ в России. В стране даже есть мощности по выпуску этого продукта, но нет практики его применения из-за законодательных и налоговых барьеров, поэтому выпускаемый в РФ товар идет на экспорт. Между тем биоэтанол имеет потенциал стать интересной историей не только для топливного рынка, но и для глубокой переработки зерна, которое применяется при выпуске этого высокооктанового компонента", - считает Ершов.

Есть еще одна эффективная топливная добавка - монометиланилин (ММА), она ранее использовалась в России, но затем была запрещена из-за конкуренции ряда производителей. Это российская разработка, которая очень хорошо себя зарекомендовала в 2010-е годы. Память об этом сохранилась и буквально недавно обсуждалась отмена запрета на ММА. Был даже подготовлен проект постановления правительства, разрешающего применение ММА, но пока документ остается в недрах министерств. Производство ММА в России сохранилось, российский продукт успешно продается на экспорт, а мог бы также успешно работать внутри страны, рассуждают эксперты.

Уповаем на запрет экспорта

Но упомянутые рекомендации по топливным присадкам - это отраслевые предложения на будущее. А пока регуляторы уповают на продолжение запрета на вывоз топлива из страны. В среду стало известно, что Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей этого топлива - до конца года. Ведомство предлагает продлить временный запрет на экспорт бензина для стабильной ситуации осенью. С соответствующим предложением первый замминистра энергетики Павел Сорокин обратился к вице-премьеру Александру Новаку.

Ранее Новак, комментируя это предложение, заявил, что решение на август будет принято в конце июля с учетом текущей ситуации, в целом же ситуация на рынке бензина Аи-92 и дизтоплива хорошая, стабильная. "Несколько напряглась ситуация по 95-му, но мы эти вопросы решаем", - добавил он.

В Федеральной антимонопольной службе накануне заявили, что намерены потребовать от нефтяных компаний данные об экономическом обосновании роста оптовой стоимости на 95-й бензин. Кроме того, ведомство рекомендовало провести работу по увеличению объёмов продаж Аи-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно на этот вид топлива.

Свою же позицию относительно дальнейшей пролонгации разрешения на экспорт бензина ведомство озвучило еще на прошлой неделе - запрет должен снова начать действовать. "Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. ФАС России продолжит следить за ситуацией на топливном рынке во всех регионах страны. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приниматься меры реагирования", - говорилось в сообщении ведомства.

Дьяченко же считает, что запрет на экспорт бензина создаст, скорее, эмоциональный фон. По косвенным оценкам, на экспорт сейчас уходит крайне мало бензина, порядка 4-5% от общего производства, тогда как ранее Россия экспортировала 13-15% выпуска. "В данный момент эта мера физического влияния на рынок не окажет. Больше объемов же не появится. Но в сентябре-октябре и дальше надобность в таких ограничениях уже будет под вопросом, потому что внутренний спрос должен сезонно снизиться. А НПЗ все-таки нужны будут источники выручки: им необходимо поддерживать объемы производства и реализации. По цепочке нефтяного бизнеса это поможет не снижать извлечение нефти, не сокращать инвестиции в разведку, добычу и переработку. Сокращение инвестиций, как известно, вызывает гораздо более мощные структурные кризисы, каких нефтяная индустрия допустить не может", - говорит эксперт.