Бензин на АЗС с 9 по 15 июля подорожал на 0,53% после 0,61% неделей ранее

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В России потребительские цены на бензин с 9 по 15 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,53% после повышения на 0,61% со 2 по 8 июля и на 0,52% с 25 июня по 1 июля, сообщил Росстат.

С начала года цены на бензин поднялись к 15 июля на 4,15% при общей инфляции 4,79%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 8 июля составляла 56,73 рубля (на 8 июля - 56,43 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 52,44 рубля (52,17 рубля), АИ-95 - 57,32 рубля (57,02 рубля), АИ-98 - 71,62 руб. (71,15 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо с 9 по 15 июля выросли на 0,24% после увеличения на 0,25% со 2 по 8 июля и на 0,19% с 25 июня по 1 июля. Средняя цена ДТ в стране на 15 июля составила 66,15 рубля за литр (на 8 июля - 65,99 рубля).

В 2023 году в стране потребительские цены на бензин выросла на 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).