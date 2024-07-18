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ФТС увеличила перечисления в бюджет РФ в I полугодии почти на 500 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба за I полугодие 2024 года перечислила в бюджет 3 трлн 361 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

Путин в свою очередь отметил, что "ФТС задание выполняет - за I полугодие текущего года почти на 500 млрд руб. перечислено больше платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Плановое задание для Федеральной таможенной службы России по перечислениям в бюджет на 2024 год является амбициозным и превышает 7 трлн рублей, заявлял в марте министр финансов Антон Силуанов на коллегии ФТС.

Как сообщалось, ФТС в 2023 году перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.

ФТС Владимир Путин Антон Силуанов Валерий Пикалев
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