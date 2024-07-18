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МосБиржа 23 июля запустит фьючерсы на индекс IPO

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 23 июля начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO, говорится в сообщении торговой площадки.

Параметры нового фьючерсного контракта: торговый код - IPO, шаг цены - 0,5 пункта, стоимость шага цены - 0,5 рубля. Цена исполнения фьючерса - среднее значение индекса IPO за период с 15:00 до 16:00 по Москве в последний день заключения контракта.

Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.

"При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов", - отмечает биржа.

МосБиржа начала расчет и публикацию этого индекса в апреле 2024 года. На сегодня в его состав входят акции 18 компаний: "ВУШ Холдинг", "Генетико", CarMoney, "Софтлайн", "Группа Астра", Henderson, "Евротранс", ЮГК, Совкомбанк, "Мосгорломбард", "Делимобиль", "Диасофт", "АГ Кристалл", "Европлан", МФК "Займер", МТС-банк, IVA Technologies и "ВсеИнструменты.ру".

МосБиржа
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