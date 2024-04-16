МосБиржа запустила индекс IPO

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа презентовала новый индикатор, который начнет рассчитывать и публиковать 19 апреля - Индекс МосБиржи IPO.

"В индекс включаются инструменты, которые проходят либо прямой листинг на Московской бирже, либо размещение на Московской бирже", - отметил на презентации управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин. Отраслевых ограничений нет. Минимально в базу расчета индекса будет входить 12 акций, количество ценных бумаг плавающее, максимальное их число не ограничивается. Бумаги будут включаться в индекс по прошествии четырех дней с момента размещения и находиться в нем два года.

Для включения в базу доля акций компании в свободном обращении должна быть не менее 5%, капитализация - не ниже 10 млрд рублей. Пересмотр базы расчета индекса будет производиться ежеквартально. Максимальный вес эмитента в индексе - 9%. Ребалансировка проводится при включении новых бумаг и при ежеквартальном пересмотре базы.

Бумаги могут находиться в индексе более двух лет, если их общее количество снизится до 12, а новых акций на рынке для включения в индекс не будет. "У нас сейчас методикой предусмотрено, что минимальное количество эмитентов в индексе - 12. При этом количестве бумаг выполняется условие о максимальном весе эмитента в ПИФах, соответственно, если не будет новых бумаг, то просто эти акции будут находиться в индексе до тех пор, пока не появится альтернатива", - пояснила руководитель направления развития индексов акций Анна Зайцева.

Индекс может выступать бенчмарком для создания биржевых паевых инвестиционных фондов. Директор по развитию индексных продуктов Сергей Голованев пояснил, что МосБиржа хочет, чтобы был "своего рода треугольник - индекс, фонд и срочные контракты в будущем, тогда появляется экосистема индекса, которая позволяет использовать все инструменты: индекс, как аналитика, фонд для физической покупки и фьючерсы с опционами, чтобы хеджировать свои позиции".

На момент запуска в базу расчета индекса вошли акции 15 компаний: Whoosh (WUSH), Генетико (GECO), CarMoney (CARM), "Софтлайн" (SOFL), Группа Астра (ASTR), Henderson (HNFG), ЕвроТранс (EUTR), ЮГК (UGLD), Совкомбанк (SVCB), Мосгорломбард (MGKL), "Делимобиль" (DELI), "Диасофт" (DIAS), "Кристалл" (KLVZ), "Европлан" (LEAS) и МФК "Займер" (ZAYM).

Начальное значение индекса - 1000 пунктов, периодичность расчета - один раз в день, валюта индекса - российский рубль. Ретроспективный расчет индикатора доступен с ноября 2021 года.