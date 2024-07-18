Рынок акций РФ превысил 2980п по индексу МосБиржи

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом большинства blue chips за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти (Brent торгуется у $85 за баррель), индекс МосБиржи превысил 2980 пунктов во главе с бумагами "ТКС Холдинга" (+4,3%). Упали после отсечек годовых дивидендов "префы" "Сургутнефтегаза" (-18,3%) и "Транснефти" (-7,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2980,62 пункта (+1,1%, утром индекс из-за отсечек падал ниже 2910 пунктов), индекс РТС - 1068,51 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июля, составляет 87,8754 руб. (-21,18 копейки).

Подорожали акции "ТКС Холдинга" (+4,3%), "Северстали" (+4%), "Мечела" (+3,7% и +4,5% "префы"), "Аэрофлота" (+3,3%), "АЛРОСА" (+3%), "Магнита" (+3%), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Газпрома" (+2,7%), "ММК" (+2,7%), "Норникеля" (+2,7%), ВТБ (+2,5%), АФК "Система" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,1%), "МТС" (+1,9%), "Татнефти" (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "РусГидро" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), ОК "Русал" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

"Газпром" 17 июля зафиксировал новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ - 700,4 млн кубометров.

"Магнитогорский металлургический комбинат" увеличил во II квартале 2024 года производство стали на 13,7% по сравнению с I кварталом (до 3,38 млн тонн) в связи с ростом количества заказов на фоне сезонного оживления деловой активности, говорится в сообщении ММК. Продажи металлопродукции группы выросли на 11,6% к предыдущему кварталу (до 3,05 млн тонн) на фоне позитивной динамики металлопотребления и завершения капитального ремонта оборудования, производящего премиальную продукцию.

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-18,3%, до 49,1 рубля; выплаты за 2023 год - 12,29 рубля на "преф"), "Транснефти" (-7,8%, до 1321 рубля; выплаты - 177,2 рубля на "преф"), акции Solidcore (-1,3%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг увеличил волатильность. Дивидендный "гэп" в акциях "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" сказался на динамике индексов на старте торгов, но далее покупатели в остальных "фишках" постепенно усиливали позиции. Тяжеловесные акции "Газпрома" выросли на позитивном новостном фоне.

Внешний фон был спокойным. ЕЦБ ожидаемо оставил процентные ставки без изменений, отметив, что ценовое давление все еще остается высоким. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю неожиданно превысило прогнозы аналитиков. Конец недели ожидается достаточно скудным на новости, события и публикации. Общерыночное внимание может быть приковано к череде выступлений представителей руководства ФРС, в том числе Рафаэля Бостика и Мишель Боумен. В пятницу торговая активность обычно пониженная, инвесторы могут отложить основные покупки на начало следующей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 июля - 2950-3050 пунктов, считает Бахтин.

Что касается рубля, то он может занять чуть более крепкие позиции на будущей неделе, когда экспортеры будут готовиться к налоговому периоду. А в конце этой недели ожидается сохранение курсов вблизи текущих уровней: прогноз по паре юань-рубль 11,9-12,1, по курсу рубля к доллару - 87,5-89,5 руб./$1, заключил представитель "БКС МИ".

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, российский рынок акций во второй половине дня перешел к росту, индекс МосБиржи отскочил выше 2980 пунктов. Тем не менее, давление на рынок акций сохраняется из-за продолжающегося повышения доходностей по облигациям. Так, доходность 10-летних ОФЗ-ПД превысила среднегодовой темп роста (CAGR) индекса Мосбиржи полной доходности (MCFTR), включающий в расчет дивиденды, за последние 10 лет. Такая ситуация сложилась из-за высокой ключевой процентной ставки ЦБ РФ - 16%.

Повышение ставки ЦБ может быть обусловлено сохраняющейся повышенной инфляцией, которая значительно отклонилась от цели ЦБ РФ в 4%, а также высокими инфляционными ожиданиями. Сейчас внимание инвесторов постепенно смещается в сторону заседания Банка России 26 июля - в базовом сценарии предполагается, что регулятор повысит ключевую ставку до 18%. Однако не исключено, что ЦБ будет обсуждать целесообразность увеличения ключевой ставки более чем на 200 б.п., что может стать предметом острой дискуссии на заседании, считает эксперт.

Нефтяные цены на относительно высоком уровне продолжает поддерживать ограничительная политика ОПЕК+, однако в последнее время причин для сдерживания роста котировок все больше. Среди них - слабые данные по росту экономики Китая, а также возможное президентство Дональда Трампа в США, полагает Кравченко.

"В случае переизбрания Трамп может открыть Мексиканский залив и Аляску для дальнейшей разведки и добычи нефти с целью повысить уровень добычи энергоресурса на 3 млн баррелей в сутки, что увеличит предложение на рынке в противовес действиям ОПЕК+, пояснил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру ускорил повышение, развивая восходящую коррекцию благодаря покупкам в ранее просевших эмитентах.

Расписки Fix Price (+7,1%) в четверг подскочили без очевидных фундаментальных причин. Из июльских новостей по компании можно отметить её перерегистрацию в Казахстан. Котировки акций "Мечела" выросли после сильного падения предыдущих сессий. В "префах" "Башнефти" (+3,9%) наблюдались покупки после закрытия дивидендного реестра за 2023 год, при этом следующих выплат инвесторам, очевидно, придется ждать еще целый год. Акции "Селигдара" (+3,3%) и "Полюса" повышались после достижения ценами на золото накануне очередного исторического пика $2488 за унцию. Кроме того, Селигдар в четверг сообщил об увеличении суммарной выручки по итогам I полугодия на 3% г/г (до 20,8 млрд руб.). Выручка от реализации произведенного золота, в частности, выросла на 51% г/г (до 17,3 млрд руб.) за счет увеличения объема продаж и благоприятной конъюнктуры на рынке золота на фоне более высоких цен на драгоценный металл. Глава Селигдара Александр Хрущ при этом отметил улучшение результатов по сравнению с предыдущим исторически рекордным годом и наличие предпосылок для выполнения поставленных на этот год задач. "Бычий" сценарий дальнейшего роста акций "Селигдара", вероятно, реализуется при преодолении ценами на золото очередной психологически важной отметки $2500 за унцию, считает аналитик.

Акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" упали после дивидендных отсечек за 2023 год, но отступили от минимумов дня. "Транснефть" в четверг также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в I полугодии в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб.

На этой неделе стало известно, что после включения "РусАгро" в список экономических значимых организаций агрохолдинг планирует запустить принудительную редомициляцию с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которой расписки кипрского Ros Agro будут конвертированы в акции ПАО "РусАгро", отметила Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пока испытывают сложности с закреплением выше сопротивлений $85,5 и $82 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На этой неделе рынок так и не получил обнадеживающих новостей о дополнительном стимулировании экономики Китая с политического пленума, что заставляет сомневаться в перспективах сохранения высоких темпов роста спроса на нефть в стране. Инвесторы, таким образом, продолжают определяться в том числе со среднесрочным направлением дальнейшего движения нефтяных котировок.

На западных фондовых площадках в четверг преобладали продажи. Не исключено, что настроения смещаются в сторону коррекционных, в том числе на биржах США, в то время как итоги заседания ЕЦБ могут породить страхи сохранения текущих процентных ставок еще на протяжении нескольких месяцев. Индексы Мосбиржи и РТС благодаря техническим факторам вернулись к росту и приблизились к сопротивлениям 3000 пунктов и 1075 пунктов соответственно. Целевыми уровнями восходящей коррекции в РФ в ближайшие сессии могли бы стать отметки 3070 пунктов и 1105 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но на данный момент покупки не обеспечиваются фундаментальными факторами, что призывает покупателей к повышенной осторожности. В пятницу с дивидендным "гэпом" порядка 10% откроются акции "Совкомфлота", которые завершат сезон дивидендных выплат за 2023 год, заключила представитель "Велес Капитала".

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX просел на 0,5%, FTSE и CAC 40 прибавили 0,1-0,3%), проседают Штаты (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,6-1%).

Сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и, соответственно, приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось до 243 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222,8 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали повышения до 230 тыс.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять ключевые процентные ставки на заседании в четверг. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Подъем экономики еврозоны продолжился во втором квартале 2024 года, однако темпы роста, скорее всего, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания регулятора.

По мнению Лагард, в дальнейшем поддержку экономике валютного блока окажут внутренний спрос и ожидаемый подъем экспорта на фоне восстановления мировой экономики. Негативными факторами, тем временем, могут стать геополитические события. В целом баланс рисков для прогноза экономического роста в еврозоне смещен в негативную сторону, добавила глава ЕЦБ.

По оценке Лагард, вопрос о снижении ставки в сентябре остается открытым, решение будет зависеть от статданных.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены стабилизировались, ранее поддержку рынку оказали данные о сокращении нефтяных запасов в США по итогам третьей недели подряд (такой длительный период снижения запасов в США последний раз был отмечен в сентябре прошлого года).

Нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $85,06 за баррель (-0,02% и +1,6% накануне), августовская цена фьючерсов на WTI - $82,86 за баррель (+0,02% и +2,6% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,54-0,8 млн баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,8% и +9,9% "префы"), ПАО "Диод" (+8,1%), расписки Fix Price (+7,1%), бумаги "ТГК-2" (+5,8%), ПАО "Инарктика" (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5%), "Мостотреста" (+4,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск ) (+4,3%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+4,2%).

Снизились ГДР Ros Agro (-3,7%), акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-3%), ПАО "Россети Юг" (-2,4%), ПАО "Магаданэнерго" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,51 млрд рублей (из них 11,4 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 9,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).