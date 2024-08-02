"Россети" втрое снизили прибыль по РСБУ в I полугодии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 65,24 млрд руб. после 202,24 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Таким образом, прибыль снизилась втрое.

Выручка компании составила 176,78 млрд руб. (+9,9%), себестоимость продаж - 94,6 млрд руб. (+6,9%).

Валовая прибыль в итоге составила 82,17 млрд руб. (+13,4%).

Традиционно наибольшие изменения произошли в статьях прочих доходов и расходов, в которых отражается переоценка акций "дочек" компании. Так, прочие доходы упали со 150,27 млрд руб. до 33,38 млрд руб., а прочие расходы - выросли с 9,19 до 53,06 млрд руб.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.