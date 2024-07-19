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Инфляция в Японии в июне осталась на уровне 2,8%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Японии в июне 2024 года потребительские цены выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций.

Темпы роста остались на уровне предыдущего месяца, что является максимальным уровнем с февраля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком) в июне повысились на максимальные за три месяца 2,6% после подъема на 2,5% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2,7%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух лет.

Стоимость электроэнергии в стране в прошлом месяце выросла на 13,4%, продукты питания подорожали на 3,6%, транспортные услуги - на 2,5%, одежда - на 2,2%, медицинские услуги - на 1,4%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 2,2% против 2,1% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. В мае они повысились на 0,5%.

Япония МВД Банк Японии
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