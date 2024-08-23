В Японии в июле инфляция осталась на уровне 2,8%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Японии потребительские цены в июле увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Такой рост фиксируется третий месяц подряд.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,7%, что является максимумом с февраля, после подъема на 2,6% в июне. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, пишет The Japan Times.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 28 месяцев подряд.

Стоимость электроэнергии в стране в прошлом месяце подскочила на 22,3%, что является самым существенным подъемом с марта 1981 года.

Продукты питания подорожали на 2,9%, транспортные услуги - на 1,2%, одежда - на 2,2%, медицинские услуги - на 1,5%. В то же время образовательные услуги подешевели на 1%, коммуникационные - на 2,3%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 1,9% в годовом выражении против 2,2% в июне. Данный показатель опустился ниже 2%-ного уровня впервые с сентября 2022 года.

Потребительские цены в Японии в июле выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. В июне они повысились на 0,3% м/м.