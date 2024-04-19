Инфляция в Японии ожидаемо замедлилась до 2,7% в марте

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в марте выросли на 2,7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,8% в феврале и совпали со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,6% после увеличения на 2,8% в феврале. При этом консенсус-прогноз предполагал рост на 2,7%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне японского ЦБ в 2% или выше уже 24 месяца подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в марте составила 2,9% в годовом выражении против 3,2% месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 4,8%, образовательных услуг - на 1,3%. Темпы повышения обоих показателей совпали с февральскими.

Отдых и развлечения подорожали на 7,2% (+7,3% в феврале), телекоммуникационные услуги - на 0,2% (+1,4%). Энергоносители подешевели на 1,7% (-3%), электричество - на 1% (-2,5%), газ - на 7,1% (-9,4%). Рост цен на медицинские услуги замедлился до 1,5% с 1,8%, на транспортные - до 2,9% с 3%.

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца.