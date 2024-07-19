Европейские фондовые индексы падают на фоне глобального сбоя у Microsoft

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снижаются в пятницу, инвесторы следят за ситуацией в мире, вызванной сбоем в системах Microsoft.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:02 по Москве упал на 0,66%, до 510,64 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снижается на 0,75%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 0,88%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,8% и 0,6% соответственно.

Значительная проблема на стороне Microsoft Corp. привела к перебоям в работе разных структур во многих странах мира. В частности, приостановили полеты крупнейшие американские авиакомпании, в том числе American Airlines, United Airlines и Delta. Ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании и ФРГ, сообщили о задержках авиарейсов. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики в Великобритании.

Некоторые СМИ, включая британский телеканал Sky News и французское издание Figaro, оказались затронуты этой ситуацией. О проблемах в работе также сообщила Лондонская фондовая биржа (LSE).

Представители Microsoft заявили, что сама проблема уже устранена, и компания предпринимает "действия для уменьшения последствий" сбоя.

Розничные продажи в Великобритании в июне снизились на 1,2% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения на 0,6%. В мае показатель вырос на 2,9%, показав наилучшую динамику за 4 месяца.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в июле увеличился на один пункт, достигнув максимума с сентября 2021 года. Значение индикатора повысилось до минус 13 пунктов по сравнению с минус 14 пунктами в прошлом месяце, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Для сравнения, в июле 2023 года индикатор находился на отметке минус 30 пунктов.

Тем временем дефицит британского бюджета в июне составил 14,5 млрд фунтов стерлингов ($18,75 млрд). Показатель сократился на 3,2 млрд фунтов по сравнению с июнем прошлого года, но оказался выше среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 11,6 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 1,6 млрд фунтов в годовом выражении, до 88,2 млрд фунтов, расходы сократились на 1,6 млрд фунтов, до 102,7 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 7,4 млрд фунтов.

Акции германского поставщика лабораторного оборудования Sartorius упали на 14% после того, как компания ухудшила годовой прогноз.

Во Франкфурте также дешевеют бумаги Deutsche Bank (-2,2%), Bayer (-2,1%), Porsche (-2,1%) и Merck (-2%).

Котировки акций EssilorLuxottica поднимаются на 0,4% на слухах, что Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) ведет переговоры о покупке около 5% компании, которая владеет брендом очков Ray-Ban.

Рыночная стоимость Unibail-Rodamco-Westfield упала примерно на 3,5%, Teleperformance - на 1,9%, Stellantis - на 1,8%.

Акции итальянской энергетической компании Eni опускаются на 1% после того, как аналитики Stifel ухудшили рекомендацию для них до "держать" с "покупать".