ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 23 года. При этом ФРС не меняет ее восьмое заседание подряд.

"Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами. Прирост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается несколько повышенной", - говорится в сообщении. В сообщении по итогам предыдущего заседания американский ЦБ называл инфляцию просто "повышенной".

"В последние месяцы отмечается некоторый дальнейший прогресс в движении инфляции к поставленной FOMC цели в 2%", - пишет ФРС. В предыдущем заявлении отмечался "умеренный дальнейший прогресс".

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

"Комитет полагает, что риски для достижения целей в плане занятости и инфляции продолжают двигаться к большей сбалансированности. Экономические перспективы неопределенны, и FOMC внимательно относится к рискам по обе стороны своего двойного мандата (обеспечение ценовой стабильности и максимально устойчивой занятости - ИФ)", - отмечается в сообщении. Ранее говорилось, что "FOMC по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам".

"Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых", - заявил регулятор по итогам июльского заседания.

При рассмотрении изменений целевого диапазона ставки комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков. Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

Федрезерв намерен продолжить сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Решение было принято членами FOMC единогласно.