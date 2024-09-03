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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Августовская кибератака на Halliburton нарушила бизнес-процессы в компании

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цена бумаг Halliburton Co. снижается на 1% на предварительных торгах во вторник после того, как американская нефтесервисная компания сообщила о негативных последствиях кибератаки, о которой стало известно в прошлом месяце.

Согласно сообщению, направленному Halliburton Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), проникновение злоумышленников в компьютерные системы компании нарушило работу и ограничило доступ к некоторым приложениям, используемым в работе. В настоящее время ведется оценка масштаба данных, доступ к которым был скомпрометирован.

Компания зафиксировала финансовый ущерб из-за инцидента и может понести новые расходы, однако это "едва ли окажет существенное влияние на финансовые или операционные показатели".

Как сообщалось ранее, Halliburton обнаружила несанкционированный доступ третьих лиц к некоторым из ее систем 21 августа. Компания отключила часть систем с целью их защиты и направила соответствующее уведомление правоохранительным органам.

С начала текущего года капитализация Halliburton снизилась на 14%, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил около 18%.

Halliburton
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