Выплаты агростраховщиков с начала года выросли в 2,9 раза, до 2,1 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Выплаты агростраховщиков с начала 2024 года по всем видам страхования с господдержкой выросли в 2,9 раза и достигли 2,1 млрд рублей, сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Бижов, выступая на летней конференции "Где маржа 2024" в пятницу в Москве.

Он напомнил, что по состоянию на начало июля годом ранее выплаты составляли 700 млн рублей.

Выплаты по возвратным майским заморозкам этого года по программам страхования урожая от рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) климатического характера за период достигли 1,1 млрд рублей. ЧС были объявлены из-за заморозков в 11 регионах РФ.

С точки зрения объема выплат, агростраховщикам случалось осуществлять выплаты и в большем объеме, сказал Биждов. Так, растениеводам только по Ставропольскому краю в 2021-2022 годах было выплачено более 2 млрд рублей, сельхозпроизводителям Приморского края в прошлом году было выплачено 274 млн рублей.

Особенностью урегулирования про ЧС-программам оказалось то, что на этот раз оказалось задействовано большое количество субъектов РФ одновременно, заявлений на возмещение ущерба агростраховщики получили сразу много, а сроки урегулирования по ЧС-программе защиты урожая по закону страховщикам отводились сжатые - до 10 дней с момента подачи пакета документов на выплаты.

"Нам нужно по существенным страховым событиям отработать модель взаимодействия всех участников процесса при крупномасштабных ЧС с участием самих аграриев, страховщиков, федерального Минсельхоза и региональных Минсельхозов, - сказал Биждов. - Это связано с обменом информацией и документами, сопровождающими убыток".

"В результате практика наработана, ее можно будет утвердить в ближайшее время", - считает он.

Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директор компании "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин, говоря о сложностях урегулирования убытков по майским заморозкам этого года, "буквально все застрахованные хозяйства, посевы которых пострадали от заморозков, подали заявления на компенсацию ущерба". СК "РСХБ-Страхование" начала процесс "формирования резервов под будущие выплаты", затем ряд хозяйств, видя, что урон посевам в ряде случаев оказался не столь велик, как казалось первоначально, передумали, стали отказываться от выплат "в надежде на восстановление состояния посевов". Все это осложнило технологически работу агростраховщиков.