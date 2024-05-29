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Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Садоводы РФ из-за аномальных майских заморозков потеряли более половины будущего урожая, а в ряде случаев - и сами многолетние насаждения. Им требуется дополнительная помощь государства, иначе часть компаний может оказаться на грани банкротства, говорится в письме Национального союза производителей плодов и овощей (Национальный плодоовощной союз) в Минсельхоз, на которое ссылается издание "Агроэксперт".

Согласно документу, у ООО "Агроном-сад" (Липецкая область) предварительно погибло порядка 75% урожая яблок, у ЗАО "Агрофирма имени 15 лет Октября" (Липецкая область) - до 85% урожая, у ООО "Белгородские яблоки" и ООО "Владимировский сад" (Белгородская область) - 100% урожая яблок.

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"В отличие от иных сельхозпроизводителей, которые при условии пересева погибших культур могут получить урожай в текущем году, садоводческие хозяйства такой возможности не имеют, а восстановление утраченных многолетних насаждений может занять порядка 3-5 лет", - подчеркивается в письме.

Текущие расходы на уход за садами снижать нельзя, сами мероприятия по восстановлению требуют значительных дополнительных финансовых средств. Ситуация, говорится в обращении, усугубляется высокой нагрузкой в виде ежемесячных платежей по инвестиционным и краткосрочным кредитам и договорам лизинга, поставившей ряд сельхозпроизводителей на грань банкротства.

Союз просит рассмотреть дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших хозяйств, в числе которых - годовая отсрочка уплаты страховых взносов компаниями, чей планируемый урожай в результате чрезвычайной ситуации природного характера сократился на 50% и более. Кроме того, предлагается ввести годовую отсрочку платежей по краткосрочным кредитам для сельхозпроизводителей, у которых погибло не менее половины планируемого урожая.

Союз также видит необходимость в предоставлении отсрочки в обслуживании льготных инвестиционных кредитов на закладку и уход за садами, на их раскорчевку и рекультивацию при условии, что срок кредитования (с учетом такой пролонгации) не превысит девять лет. Еще одно предложение - предусмотреть возможность предоставления финансового обеспечения не более 90% затрат на раскорчевку садов, выбывших в результате природной ЧС из эксплуатации.

Такие меры позволят предотвратить банкротство садоводческих хозяйств, наиболее сильно пострадавших в результате недавней ситуации, а также поможет быстрее восстановить ранее достигнутый объем производства. "Кроме того, предложенные меры могут позволить замедлить рост цен на плодовую продукцию в текущем и следующем году в связи с указанной чрезвычайной ситуацией", - уверены в Национальном плодоовощном союзе.

Как сообщалось, Минсельхоз объявил о планах ввести режим ЧС федерального уровня из-за майских заморозков, которые повредили посевы многих сельхозкультур и сады.

Национальный плодоовощной союз Белгородская область Липецкая область
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