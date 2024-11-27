Поправки о понижении потолка франшиз в страховании урожая с господдержкой прошли I чтение

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении законопроект № 723715-8 об агростраховании с господдержкой, который предусматривает снижение максимальной границы применяемой безусловной франшизы по субсидируемым договорам страхования урожая и посадок многолетних насаждений с 50% до 30%.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, слишком высокие франшизы при наступлении страховых событий не позволяют страхователям получить необходимые компенсации.

Законопроект также расширяет набор рисков, по которым могут производиться выплаты по договорам страхования с господдержкой, в перечень включен риск "паводок".

До сих пор в установленном законом перечне присутствовал риск "наводнение", но туда не входил риск "паводок". Поэтому аграрии докупали недостающую защиту при заключении договора на условиях без господдержки, пояснил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Еще законопроект содержит важное для российских животноводов уточнение, которое определяет порядок страховых выплат при объявлении очага опасного заболевания сельскохозяйственных животных. Изменения относятся к порядку страховых возмещений в случае изъятия сельхозживотных по требованию регулятора.

Также законопроектом вносятся изменения в закон "О семеноводстве", направленные на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страховых событий.

Кроме прочего, документ предполагает увеличение срока плана сельхозстрахования с 1 года до 3 лет.

Президент НСА, комментируя агентству принятие законопроекта в I чтении, заявил, что агростраховщики поддержали данный законопроект. Вместе с тем "НСА надеется на внесение определенных корректировок на этапе подготовки документа ко II чтению, которые важны для российских животноводов", сказал он.

"Дело в том, что в настоящее время страхование рисков животноводов с господдержкой, в том числе от опасных заболеваний, проводится на основе пакета рисков, из которого выбрать отдельные или комбинировать их не имеют право животноводы. Однако такое право, к примеру, давно есть у отечественных растениеводов в страховании с господдержкой. В то же время, к примеру, риск отчуждения животных по решению госорганов не для всех направлений животноводства актуален. Таким образом, сохраняя данный риск в договоре страхования, они переплачивают за него. Необходимо проанализировать ситуацию, сделать подходы более справедливыми, гибкими", - считает президент НСА.

В России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры.