Алиев заявил, что добыча газа в Азербайджане в 2024 году составит 50 млрд куб. м

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Добыча газа в Азербайджане в 2024 году ожидается на уровне 50 млрд кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"В этом году ожидаем добычу (газа - ИФ) на уровне 50 млрд кубометров. Часть этого газа будет повторно закачиваться в пласты для увеличения добычи нефти. Другая часть будет направлена на внутреннее потребление, остальное - на экспорт", - сказал он в Шуше на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

На сайте азербайджанского лидера опубликованы ответы на вопросы, которые задавали Алиеву участники форума.

По его словам, на экспорт Азербайджан в 2024 году направит 25 млрд кубометров.

Как сообщалось ранее, добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила 48 млрд 496,7 млн кубометров (рост на 3,8% по сравнению с 2022 годом). При этом добыча товарного газа составила 36 млрд 413,8 млн кубометров (рост на 4,2%).

В 2023 году Азербайджан увеличил экспорт газа по сравнению с 2022 годом на 5,3% - до 23,8 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров (+3,5% - ИФ).