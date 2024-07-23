Купленное "Технониколем" деревообрабатывающее предприятие под Минском остается убыточным

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Приобретенное год назад "Технониколь" у литовской VMG деревообрабатывающее предприятие под Минском остается убыточным, сообщил "Коммерсанту" совладелец корпорации Сергей Колесников.

"Я доволен активом. Хотя это предприятие все еще несет убытки, как и практически все игроки отрасли, - сказал он. - В России наблюдается перепроизводство пиломатериалов из-за потери европейских рынков, и эти объемы пока нельзя перенаправить на восточные и южные рынки из-за особенностей ценообразования и высокой стоимости логистики. Отрасль еще перестраивается и ищет новый баланс спроса и предложения, процесс займет несколько лет".

Он сообщил, что "мы сократили мощность вдвое: работа идет не в четыре, а в две смены", подчеркнув, что "в рамках холдинга эти убытки не страшны".

По словам Колесникова, около 20% продукции белорусского предприятия поставляется в Россию, остальной объем - в Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Китай и Индию.

"Мы сейчас ищем выход в страны Африки и Ближнего Востока. Но все упирается в высокую стоимость логистики", - добавил он.

Как сообщалось, в июне 2023 г корпорация "Технониколь" закрыла сделку по покупке у литовской Vakaru medienos grupe (VMG, одна из крупнейших в странах Балтии групп по производству древесных плит и мебели) деревообрабатывающего предприятия SWOODS export, расположенного в Борисове Минской области. Стоимость сделки не раскрывалась, объем необходимых инвестиций в развитие площадки оценивался корпорацией более чем в 20 млн евро.

"Технониколь" создана в 1992 году, производит и поставляет кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Согласно информации на сайте корпорации, в ее структуру входят более 70 производственных площадок.