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Warner Bros. предложила НБА $1,8 млрд в год за право остаться в числе ее вещателей

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Warner Bros. Discovery в понедельник проинформировала Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) о согласии предложить ей такие же условия в рамках новой медиасделки, как Amazon Prime Video, которая будет выплачивать лиге по $1,8 млрд в год за права на показ игр, сообщает AP.

Совет управляющих НБА неделю назад одобрил 11-летнюю сделку на $76 млрд с платформой Amazon.com Inc., телеканалом NBC (принадлежит Comcast Corp.) и Walt Disney Co., в рамках которой они смогут транслировать матчи лиги начиная с сезона 2025/2026 годов.

Ее стоимость и срок - максимальные за всю историю НБА. Предыдущие рекорды принадлежат действующей сделке, которая заключалась на девять лет и стоила $24 млрд.

Телеканал TNT Sports, которым владеет Warner и который транслирует игры НБА с 1980-х годов, мог выйти из состава вещателей, если бы не согласился на условия не хуже, чем у одного из конкурентов. На это у него было пять дней с момента получения от лиги финализированных контрактов с вещателями. Warner получила все три контракта в минувшую среду.

"Мы изучили предложения и согласились на такие же условия, как в одном из них", - цитирует AP заявление Warner. Компания также отметила, что направила НБА соответствующую документацию и с нетерпением ждет от нее подписания нового контракта.

Comcast NBC Walt Disney Warner Bros НБА США Amazon
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