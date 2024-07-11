НБА согласовала с вещателями новую сделку на рекордные 11 лет и $76 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) согласовала основные условия новой сделки с медиакомпаниями на $76 млрд, сообщает АР со ссылкой на осведомленный источник.

Сделка рассчитана на 11 лет, начиная с сезона 2025/2026 годов. Ее стоимость и срок - максимальные за всю историю лиги. Предыдущие рекорды принадлежат действующей сделке, которая заключалась на девять лет и стоила $24 млрд.

По условиям новой сделки, телеканалы ESPN и ABC компании Walt Disney Co. сохранят права на показ игр, однако некоторые матчи теперь будут транслировать на NBC (принадлежит Comcast Corp.) и платформе Amazon Prime (принадлежит Amazon.com Inc.).

Телеканал TNT Sports, которым владеет Warner Bros. Discovery и который транслировал игры НБА с 1980-х годов, выйдет из состава вещателей, если не согласится на условия не хуже, чем у одного из конкурентов. На это у него будет пять дней с момента получения от лиги финализированных контрактов с вещателями, которые еще предстоит одобрить ее совету управляющих.

AP отмечает, что новая сделка почти наверняка позволит в краткосрочной перспективе поднимать потолок зарплат баскетболистов на 10% в год.