НБА оставила Warner Bros. вне новой медиасделки, акции компании дешевеют на 7%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциацию (НБА) отказалась продлевать действие прав Warner Bros. Discovery на показ ее игр и финализировала 11-летнюю медиасделку на $76 млрд с Walt Disney Co., NBC (принадлежит Comcast Corp. ) и Amazon Prime Video (принадлежит Amazon.com Inc.), передает AP.

Телеканал TNT Sports, которым владеет Warner и который транслирует игры НБА с 1980-х годов, для сохранения прав на показ матчей должен был согласиться на условия не хуже, чем у одного из участников новой сделки.

Warner 22 июля проинформировала НБА о согласии предложить ей такие же условия, как Amazon Prime Video, которая будет выплачивать лиге по $1,8 млрд в год. Однако НБА сочла, что предложение Warner не совсем соответствует условиям, предложенным Amazon.

Вскоре после заключения новой медиасделки Warner заявила, что примет "соответствующие меры". По мнению компании, НБА обязана принять ее предложение.

Новая сделка начнет действовать с сезона 2025/2026 годов. Ее стоимость и срок - максимальные за всю историю лиги. Предыдущие рекорды принадлежат действующей сделке, которая заключалась на девять лет и стоила $24 млрд.

Акции Warner дешевеют на 7% в ходе предварительных торгов в четверг.