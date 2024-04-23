General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 24%, выручку - на 7,6%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,98 млрд по сравнению с $2,4 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,56 с $1,69.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,62 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,13 на акцию.

Квартальная выручка GM увеличилась до $43 млрд с $40 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $41,1 млрд.

Продажи автомобилей GM в январе-марте уменьшились на 2,5% по сравнению с первым кварталом предыдущего года - до 1,348 млн. В Северной Америке продажи увеличились на 0,3% (до 709 тыс. машин), в APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) - снизились на 2,8% (до 554 тыс.), в Южной Америке - сократились на 21% (до 84 тыс.).

Компания улучшила прогноз чистой прибыли на 2024 год до $10,1-11,5 млрд с ожидавшихся ранее $9,8-11,2 млрд, прибыли в расчете на акцию - до $8,94-9,94 с $8,5-9,5, скорректированной прибыли в расчете на акцию - до $9-10 с $8,5-9,5.

GM планирует капиталовложения в размере $10,5-11,5 млрд в этом году.

Акции компании прибавляют в цене 3,7% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 31,3%.