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Кубань намолотила 10,1 млн т озимой пшеницы, сбор на 5% превышает весь прошлогодний

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский край, один из крупнейших аграрных регионов РФ, завершает уборку озимой пшеницы.

По данным сельскохозяйственного информационного центра при краевом Минсельхозе, всего под урожай 2024 года пшеницей засеяно 1,7 млн гектаров. К настоящему времени убрано 1,57 млн га. По данным на 16 июля валовой сбор составил 10,15 млн тонн, это на 5,4% превышает показатель урожая за весь прошлый год.

Средняя урожайность пшеницы составляет 64,7 ц/га (в прошлом году - 62,5 ц/га).

На Кубани завершается также уборка гороха на зерно, валовый сбор составил 325,43 тыс. тонн, урожайность - 25,7 ц/га. Продолжается сбор тритикале, по данным на 16 июля убрано 93% площадей, валовый сбор - 10,75 тыс. тонн, урожайность - 49,8 ц/га.

Как сообщалось, Краснодарский край в первой декаде июня 2024 года - на две недели раньше обычного срока - приступил к уборке зерна, традиционно жатва стартовала с ячменя. В уборке задействовано до 6,8 тыс. комбайнов.

По информации Минсельхоза региона, всего озимыми под урожай 2024 года засеяно почти 1,8 млн га, более 1,7 млн га отведено под пшеницу. В этом году Кубань рассчитывала собрать не менее 14 млн тонн зерновых, в том числе 10 млн тонн пшеницы.

Валовой сбор ячменя на Кубани в 2024 году вырос на 6,3% и составил 1,17 млн тонн.

Краснодарский край
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