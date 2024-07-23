Нефть ускорила снижение, Brent упала до $81,1 за баррель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 по московскому времени подешевели на $1,27 (1,54%), до $81,13 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,56 (1,99%), до $76,84 за баррель.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, который во вторник прибыл в США на встречу с представителями высшего руководства этой страны, заявил, что надежд на освобождение заложников, находящихся в плену ХАМАС в секторе Газа, становится все больше.

"Существуют хорошие признаки, кроме того, мы видим, что дух наших противников начинает убывать. Мы видим положительные для нас изменения", - приводит слова Нетаньяху The Times of Israel.

Заявление Нетаньяху прозвучало вскоре после того, как палестинские движения ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Китая заключили соглашение о примирении.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу спроса на топливо в Китае на фоне отсутствия мер стимулирования экономики от властей КНР, отметил старший рыночный аналитик Exinity Хан Тан.