ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола и укреплению единства

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Представители палестинского террористического движения ХАМАС и партии ФАТХ подписали в Пекине соглашение о завершении многолетнего раскола и об укреплении палестинского единства, передает AP со ссылкой на государственные китайские СМИ.

Детали достигнутых договоренностей агентству не известны.

Китайский телеканал CGTN сообщил в соцсети, что переговоры палестинских группировок начались в Пекине 21 июля, а 22 июля представители ХАМАС и ФАТХ, а также еще 12 палестинских движений провели встречу с главой китайского МИД Ваном И.

Летом 2007 года ХАМАС, победивший годом ранее на выборах, изгнал ФАТХ из сектора Газа и с тех пор единолично правит в анклаве. После этого ХАМАС и Палестинская национальная администрация провели с тех пор несколько раундов переговоров по вопросам единства, но ни одни не принесли результата.