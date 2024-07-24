Texas Instruments во II квартале снизил чистую прибыль на 35%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская Texas Instruments, разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, сократила чистую прибыль во втором квартале на 35%, выручку - на 16%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,13 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72 млрд, или $1,87 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель на уровне $1,16 на акцию.

Квартальная выручка уменьшилась до $3,82 млрд с $4,53 млрд годом ранее и совпала с прогнозом аналитиков.

Выручка компании в сегменте аналоговых интегральных микросхем во втором квартале сократилась на 11%, до $2,92 млрд. Доход в сегменте встраиваемых процессоров упал на 31%, до $615 млн.

Согласно прогнозу Texas Instruments, в третьем квартале ее выручка составит $3,94-4,26 млрд, чистая прибыль - $1,24-1,48 на акцию. Консенсус-прогноз предполагал соответственно $4,12 млрд и $1,37 на акцию.

Акции компании подорожали на 2,7% по итогам дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности.