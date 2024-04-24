Texas Instruments снизил чистую прибыль в I квартале на 35%, выручку - на 16%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Texas Instruments Inc., разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, сократила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 35%, выручку - на 16%.

Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка, как и прогноз Texas Instruments на второй квартал.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,11 млрд, или $1,2 в расчете на акцию, по сравнению с $1,71 млрд, или $1,85 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка уменьшилась до минимальных с 2020 года $3,66 млрд с $4,38 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Texas Instruments на уровне $1,07 на акцию при выручке в $3,6 млрд.

Выручка компании в сегменте аналоговых интегральных микросхем в первом квартале сократилась на 14%, до $2,84 млрд, доход в сегменте встраиваемых процессоров упал на 22%, до $652 млн.

Согласно прогнозу Texas Instruments, во втором квартале ее выручка составит $3,65-3,95 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составляет $3,74 млрд.

Компания также прогнозирует на текущий квартал чистую прибыль в размере $1,05-1,25 на акцию.

Акции Texas Instruments подорожали на 7,7% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 3%.