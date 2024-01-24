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Texas Instruments в IV квартале снизила чистую прибыль на 30%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американская Texas Instruments, разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, в четвертом квартале 2023 года получила чистую прибыль больше прогнозов аналитиков, но дала слабый прогноз на текущий квартал.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,37 млрд, или $1,49 в расчете на акцию, по сравнению с $1,96 млрд, или $2,13 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали $1,47 на акцию.

Выручка сократилась на 13% до $4,08 млрд, что в целом совпало с прогнозом рынка.

В январе-марте 2024 года компания планирует получить выручку в диапазоне $3,45-3,75 млрд, прибыль в расчете на акцию – $0,96-1,16. Уолл-стрит прогнозировала $4,05 млрд и $1,4 соответственно.

Акции Texas Instruments подешевели на 4,5% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности.

Texas Instruments США
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