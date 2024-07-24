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Дума приняла в I чтении законопроект о легализации майнинга криптовалют в РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют, одновременно вводя запрет на организацию обращения цифровой валюты в РФ, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения.

Законопроект № 237585-8 был внесен в парламент группой депутатов в ноябре 2022 г., затем доработан и внесен в новой редакции в конце апреля.

Документ дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, организация обращения цифровой валюты в РФ.

В частности, под майнингом цифровой валюты предлагается понимать деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и получение вознаграждения в цифровой валюте.

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Согласно тексту законопроекта, организация обращения цифровой валюты - это оказание услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, если хотя бы одной из сторон сделок является российское юридическое лицо. При этом устанавливается запрет на организацию обращения цифровой валюты в РФ, кроме случаев майнинга цифровой валюты и ее дальнейшего распределения.

Установлен запрет на рекламу или предложение в иной форме цифровых валют.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством по согласованию с ЦБ.

Правительство сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах РФ.

Юридические лица и ИП, которые будут осуществлять майнинговую деятельность, операторы майнинговой инфраструктуры должны будут быть включены в специальный реестр, который будет вести Минцифры. Данная новелла не затронет граждан, не являющихся ИП и совершающих майнинговую деятельность, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством.

Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило заключение в котором рекомендовало депутатам убрать из законопроекта запрет на организацию обращения цифровых валют и запрет на ее рекламу, также было предложено скорректировать норму, по которой продажа добытой майнерами цифровой валюты возможна только без использования российской информационной инфраструктуры.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Госдума
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