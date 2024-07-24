Госдума доработает законопроекты о криптовалюте во втором чтении до конца дня

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации в России майнинга криптовалют и проект закона о расчетах в криптовалюте в рамках ВЭД планируется доработать во втором чтении до конца текущего дня, сообщил на пленарном заседании глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Оба законопроекта мы предлагаем принять уже в эту сессию в трех чтениях, поэтому, если вы поддержите законопроекты в первом чтении, я прошу дать возможность сегодня поработать над поправками и для этого установить время (внесения поправок - ИФ) до 18:00 текущего дня, чтобы мы их отработали", - сказал Аксаков.

"Законопроекты направлены на регулирование явлений, которые реально у нас давно существуют", - добавил он.

В ходе ответа на вопросы депутатов глава комитета отметил, что вопрос с запретом на рекламу товаров и услуг, связанных с цифровыми валютами, будет снят ко второму чтению, при этом позиция комитета по запрету на организацию обращения цифровых валют в ходе выступления озвучена не была.