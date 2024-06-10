Минэкономразвития предложило депутатам не запрещать рекламу оборудования для майнинга

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития считает, что подготовленный и внесенный депутатами новый вариант законопроекта о майнинге цифровых валют нуждается в более комплексном подходе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства, изложенной в ходе межведомственного обсуждения проекта отзыва правительства.

Речь идет о доработанном и внесенном в конце апреля депутатами законопроекте № 237585-8 о регулировании майнинга.

По словам источника, министерство настаивает на уточнении в законопроекте основных определений; установлении правил налогообложения майнинга; введении ответственности за нарушение законодательства о цифровых валютах; введении регистрации майнеров через портал госуслуг. Также министерство настаивает на снятии заложенного в законопроекте запрета на рекламу аппаратуры для майнинга. По словам собеседника агентства, данные предложения были подготовлены и направлены министерством в заинтересованные ведомства.

Реклама цифрового оборудования

Подготовленный депутатами законопроект вводит запрет на организацию в стране обращения цифровой валюты, за исключением обращения криптовалюты, полученной в результате майнинга. Минэкономразвития не оспаривает эту норму, но считает необходимым ввести ответственность в случае нарушения указанного запрета.

Внесенный депутатами законопроект запрещает в России рекламу цифровых валют, а также товаров, работ и услуг, связанных с их выпуском и обращением. Министерство предлагает исключить из запрета рекламу товаров для майнинга цифровых валют, чтобы обеспечить возможность компаниям, ИП и физлицам покупать оборудование для майнинга. "Представляется, что деятельность указанных лиц, осуществляемая в соответствии с проектируемым законопроектом регулированием, не повлечет общественной опасности для охраняемых законом ценностей", - говорится в замечаниях министерства.

Продажа криптовалюты и отчетность

Согласно законопроекту, добытая майнерами цифровая валюта может быть продана только при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры. Министерство считает, что нужно уточнить, какие инструменты (правовые и технические) будут использоваться для определения факта использования российской инфраструктуры.

Кроме того, предполагается, что адрес-идентификатор (уникальная последовательность символов для учета операций с цифровой валютой - ИФ) будет предоставляться по запросу в Росфинмониторинг, ФСБ, ФНС, Росимущество в соответствии с установленным правительством порядком. Однако, по мнению министерства, неясно, что именно подразумевается под термином "адрес-идентификатор" и кто обязан его предоставлять. Также необходимо определить, какие действия будут предприняты указанными органами, если лицо, занимающееся майнингом цифровой валюты, имеет несколько адресов-идентификаторов в разных юрисдикциях, но сообщил информацию только об одном из них, говорится в замечаниях министерства.

Порядок регистрации

Согласно законопроекту, физические лица, не являющиеся ИП, могут заниматься майнингом цифровой валюты без регистрации в реестре, если потребление энергии не превышает установленных правительством лимитов. Министерство предлагает уточнить, что потребляемая в данном случае электроэнергия должна оплачиваться по тарифам для коммерческих потребителей, а не по льготным тарифам для населения.

Законопроект предусматривает создание реестров лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и операторов майнинговой инфраструктуры, при этом он не содержит механизмов контроля и ответственности за нарушения. Неясно, будет ли включение в реестры добровольным или предполагается другой механизм выявления лиц, если предполагается новый механизм, необходимо определить изменения в законодательстве для его внедрения, считают в министерстве.

Минэкономразвития в своих замечаниях также говорит о необходимости предоставить возможность подачи заявления для включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры и в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, через портал Госуслуг. Уведомление о результатах рассмотрения заявления должно появиться на портале сразу после принятия соответствующего решения. По словам источника, срок включения в реестры не должен превышать 5 рабочих дней со дня подачи заявления; сведения из реестров должны быть размещены в интернете, а из реестров в автоматическом режиме должна быть получена электронная выписка с нанесенным на нее QR-кодом, через который можно идентифицировать сведения о майнере цифровой валюты.

Министерство предлагает прописать исчерпывающий перечень оснований для отказа во включении в реестр майнеров и все требования к включению в реестр прописать в самом законопроекте.

Запрет на майнинг в отдельных регионах

В законопроекте предлагается дать правительству возможность запрещать майнинг цифровой валюты в определенных регионах страны. В случае принятия такого решения, допускается изменение условий энергоснабжения присоединенных устройств для майнинга цифровой валюты.

Министерство подробно коснулось данного вопроса в своих замечаниях, отметив, что из законопроекта неясно, будет ли затрагивать указанное решение правительства лиц, уже включенных в формируемый реестр. "Остается неясным, полностью или частично будет ограничен режим энергопотребления центров обработки данных, осуществляющих майнинг цифровой валюты в качестве сопутствующей, а не основной деятельности", - также говорится в замечаниях.

Министерство отмечает риски того, что компании, занимающиеся майнингом, будут искать способы скрыть свою деятельность, чтобы избежать ограничений. Неясно также, как будет проходить идентификация оборудования для майнинга и какой орган будет отвечать за этот процесс.

Минэкономразвития также обращает внимание на неоднозначность определений, используемых в законопроекте о майнинге цифровых валют. Министерство предлагает уточнить и стандартизировать термины, связанные с использованием технических и программно-аппаратных средств при майнинге. Также предлагается указать, что понимается под "майнинговой инфраструктурой", и ввести определение понятия "лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты".

Комплексное регулирование

По словам источника, министерство в целом считает целесообразным обеспечить комплексное регулирование майнинга криптовалют, то есть установить порядок налогообложения данной отрасли, а также прописать меры ответственности за нарушения законодательства в сфере выпуска и обращения цифровых валют.

Законопроект о майнинге криптовалют был внесен в парламент в ноябре 2022 года, он вводил определение "майнинг цифровой валюты", определение майнинг-пулов. Предполагалось, что майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту как на зарубежных площадках, так и в России - в рамках закона об экспериментальных цифровых режимах. Механизм продажи криптовалюты вызвал замечание со стороны ЦБ, который считает, что полученная в результате майнинга цифровая валюта должна продаваться только на иностранных биржах и только нерезидентам, а в случае ее продажи внутри страны необходимо проводить обмен через уполномоченную организацию. Такой организации в России не создано.

Законопроект о налогообложении цифровых валют № 1065710-7 имеет еще более давнюю историю, правительство внесло его в парламент в декабре 2020 года. Законопроект предлагает признать цифровую валюту имуществом в целях применения Налогового кодекса. В феврале 2021 года законопроект был принят в первом чтении и с тех пор находится в стадии обсуждения.