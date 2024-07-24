РФ в октябре-ноябре компенсирует 40 тыс. б/с недосокращенной нефтедобычи в рамках ОПЕК+

В марте-сентябре 2025 года будет компенсировано 440 тыс. б/с

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия представила в секретариат ОПЕК график компенсации недосокращенной добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщил альянс.

Так, в октябре будет компенсировано 10 тыс. б/с, в ноябре - 30 тыс. б/с. Далее компенсации начнутся лишь с марта 2025 года в объеме 16 тыс. б/с с последующим наращиванием - самый большой объем предстоит в сентябре - 110 тыс. б/с. Всего - 480 тыс. б/с.