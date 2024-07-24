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UniCredit увеличил чистую прибыль во II кв. на 16% и списал 228 млн евро из-за ареста активов в РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit SpA увеличил чистую прибыль во втором квартале 2024 года на 16%, выручку - на 6%.

Банк объявил о намерении направить 1,4 млрд евро на выплату промежуточных дивидендов.

Как говорится в пресс-релизе UniCredit, чистая прибыль в апреле-июне составила 2,68 млрд евро по сравнению с 2,31 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка банка выросла до 6,33 млрд евро с 5,97 млрд евро годом ранее.

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Консенсус-прогноз экспертов, представленный самим UniCredit, предполагал, что чистая прибыль фининститута составит 2,38 млрд евро, а выручка - 6 млрд евро.

Чистый процентный доход банка во втором квартале увеличился на 1,9%, до 3,6 млрд евро, комиссионный доход вырос на 10%, до 2,1 млрд евро.

UniCredit отразил в отчетности за прошедший квартал разовые списания в размере 228 млн евро, связанные с решением российского суда об аресте его активов, сообщил главный исполнительный директор банка Андреа Орчел в интервью агентству Bloomberg.

Как сообщалось, в мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессе по иску ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к UniCredit Bank. Суд наложил арест на имущество АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG (Мюнхен) в пределах суммы 463 млн евро.

Роспуск резервов в РФ позволил покрыть часть расходов, отметил Орчел.

UniCredit улучшил прогноз выручки на весь 2024 год, теперь банк ожидает, что этот показатель превысит 23 млрд евро (ранее - 22,5 млрд евро). Прогноз годовой чистой прибыли подтвержден на уровне 8,5 млрд евро.

Акции UniCredit прибавляют в цене 0,3% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 59%.

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