Руководитель розничного бизнеса "Вымпелкома" Кирсанова уйдет из компании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса ПАО "Вымпелком" Светлана Кирсанова покидает компанию, сообщил "Вымпелком".

Кирсанова проработала в компании" 3,5 года. Под ее руководством были созданы собственные IT-команды разработки продуктов, запущены новые продукты и сервисы, полностью перестроен клиентский опыт в digital и физическом ритейле.

Последним рабочим днем Кирсановой в "Вымпелкоме" станет 6 сентября.

О том, кто возглавит розничный бизнес, компания сообщит позднее.

Ранее в июле компания сообщала о предстоящей смене гендиректора - со 2 сентября этот пост займет Сергей Анохин, который ранее работал первым вице-президентом - финансовым директором "Ростелекома". Нынешний гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов возглавит совет директоров компании.

"Вымпелком" - один из крупнейших в России телеком-операторов. В октябре 2023 года "Вымпелком" стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым.

По итогам 2023 года выручка "Вымпелкома" составила 303,5 млрд рублей, увеличившись на 5,9%. Показатель EBITDA вырос на 9% - до 129,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль возросла в 6,1 раза и составила 3,4 млрд рублей.