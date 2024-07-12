В "Вымпелкоме" в сентябре сменится гендиректор

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором ПАО "Вымпелком" станет Сергей Анохин, который до недавнего времени работал первым вице-президентом - финансовым директором "Ростелекома", сообщила пресс-служба "Вымпелкома".

Занимающий сейчас должность гендиректора "Вымпелкома" Александр Торбахов возглавит совет директоров компании.

Эти изменения вступят в силу с 2 сентября.

"В последние несколько лет команда "Билайна" сделала многое для улучшения качества сети, ключевых продуктов и сервисов. Сформирован фундамент для возможности дальнейшего развития и роста как в традиционном телекоме, так и в смежных, востребованных клиентами направлениях. Это и будет фокусом моего внимания и усилий в новой роли", - прокомментировал Анохин.

Анохин работал в "Ростелекоме" с 2017 года, с 2018 года занимал пост первого вице-президента - финансового директора, который покинул в июле 2024 года. В "Ростелекоме" он отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, запустил целевую программу и продвигал развитие клиентоцентричности компании.

У Анохина значительный опыт на руководящих постах в крупнейших российских и международных компаниях: розничный ВТБ 24, корпоративный ВТБ, крупнейшая частная американская IT-компания SAS и другие.

Торбахов занимает позицию генерального директора "Вымпелкома" с 2020 года. За время его работы компания реализовала антикризисную программу, повысив, в частности, качество связи, модернизировав сеть продаж, клиентский сервис и поддержку и т.д.

Торбахов является одним из акционеров "Вымпелкома": в октябре 2023 года телеком-холдинг VEON продал российского оператора команде его топ-менеджеров во главе с Торбаховым.

В декабре "Вымпелком" сообщил, что совет директоров ПАО продлил полномочия Торбахова на посту гендиректора на 3 года с 1 января 2024 года.