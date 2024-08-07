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Совет директоров "Вымпелкома" избрал гендиректором экс-CFO "Ростелекома" Анохина

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" избрал генеральным директором компании Сергея Анохина, который ранее работал первым вице-президентом - финансовым директором "Ростелекома", говорится в сообщении оператора.

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Срок полномочий Анохина в должности гендиректора установлен со 2 сентября 2024 года по 1 сентября 2027 года (включительно).

Совет директоров также принял решение досрочно с 1 сентября прекратить полномочия генерального директора Александра Торбахова.

Ранее компания сообщала, что Торбахов после ухода с поста гендиректора возглавит совет директоров "Вымпелкома".

Анохин работал в "Ростелекоме" с 2017 года, с 2018 года занимал пост первого вице-президента - финансового директора, который покинул в июле 2024 года. В "Ростелекоме" он отвечал за формирование стратегии развития, финансовый блок, развитие новых направлений бизнеса, запустил целевую программу и продвигал развитие клиентоцентричности компании. У Анохина значительный опыт на руководящих постах в крупнейших российских и международных компаниях: розничный ВТБ 24, корпоративный ВТБ, крупнейшая частная американская IT-компания SAS и другие.

Торбахов занимает позицию генерального директора "Вымпелкома" с 2020 года. В декабре 2023 года совет директоров "Вымпелкома" продлил его полномочия на посту генерального директора на три года, начиная с 1 января 2024 года. За время его работы компания реализовала антикризисную программу, повысив, в частности, качество связи, модернизировав сеть продаж, клиентский сервис и поддержку и т.д.

Торбахов является одним из акционеров "Вымпелкома": в октябре 2023 года телеком-холдинг VEON продал российского оператора команде его топ-менеджеров во главе с Торбаховым.

VEON Вымпелком Ростелеком Сергей Анохин Александр Торбахов
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