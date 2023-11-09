"КАМАЗ" переносит размещение облигаций на 5 млрд руб. на неопределенный срок

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" приняло решение по техническим причинам перенести размещение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск должен был пройти 9 ноября с 11:00 до 15:00 по Москве.

Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,14% годовых, купоны квартальные.

Организаторами планировали выступить Совкомбанк и Московский кредитный банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций на 7 млрд рублей по ставке квартального купона 10,8% годовых до оферты в июле 2024 года. 22 ноября "КАМАЗу" предстоит погасить выпуск "зеленых" облигаций на 2 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 9 млрд рублей.

В сентябре компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA, кроме того, у "КАМАЗа" есть рейтинг АКРА на уровне AA-(RU), оба со стабильными прогнозами.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.